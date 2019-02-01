شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية للنازحين والمتضررين في الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:15 مساءً, 1 فبراير 2019 م المناطق - وكالات قام مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، بتوزيع 658 سلة غذائية تزن 48 طنًا و 692 كيلو غرام للنازحين والمتضررين في مدينة الضالع ومديرية دمت بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,948 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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