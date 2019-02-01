واشنطن والمبعوث الأممي لليمن يثمنان إطلاق التحالف لأسرى الحوثي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:03 مساءً, 1 فبراير 2019 م
المناطق - الرياض
ثمّن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن مؤخرًا لسبعة من أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن بومبيو والمبعوث الأممي اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن إطلاق سراح الأسرى من قبل التحالف كان خطوة إيجابية، معربين عن أملهما في أن يؤدي ذلك إلى تنفيذ سريع لاتفاقية تبادل الأسرى التي نوقشت في السويد.
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