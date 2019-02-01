مسؤول أمريكي يحذر "حزب الله" اللبناني من استغلال مشاركته بالحكومة لتمويل أنشطته الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مسؤول أمريكي "حزب الله" من استغلال مشاركته بالحكومة لتمويل أنشطته الإرهابية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الخميس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، فيما ينهي شهورا من الخلافات حول التشكيلة الوزارية.

كان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي شدد على أن واشنطن سوف تستمر في مساعيها لمنع مليشيا "حزب الله" من استغلال النظام المصرفي اللبناني لتمويل أعمالها الإرهابية، محذرا من أن أي عقوبات ستفرض على المصارف اللبنانية فسيكون الحزب قد تسبب بها.

وكشف بيلينجسلي، خلال طاولة مستديرة شاركت بها "العين الإخبارية" في سفارة الولايات المتحدة في بيروت، أمس الأربعاء، أن إجراءات حاسمة تتخذها الولايات المتحدة من أجل تجفيف منابع دعم الحزب عبر النظام المصرفي وخارجه.