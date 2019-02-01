الان تتابع الخزانة الأمريكية تحذر حزب الله من تحويل أموال وزارة الصحة اللبنانية لصالحه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، اليوم الجمعة، حزب الله من استغلال توليه وزارة الصحة اللبنانية لتحويل الأموال لصالحه.

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