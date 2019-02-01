شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة برلمانية للنائب العام لرفع دعوى رسمية ضد "هيومن رايتس واتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمذكرة برلمانية إلى النائب العام، لرفع دعوى رسمية ضد منظمة هيومن رايتس واتش من خلال مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، على خلفية ادعاءاتها الباطلة والمستمرة ضد الدولة المصرية.

وأضاف الغول فى تصريح لـ" الخليج 365" أن منظمة هيومن رايتس واتش ذكرت فى تقريرها أنها التقت بمجموعة من المصريين، ورفضت الإفصاح عن أسماءهم فى حين أن من التقت بهم 3 إرهابيين متهمين فى قضايا قتل وإرهاب، ومنهم متهم رئيسى فى تفجير كنيسة العباسية والأخرين متهمين بقتل ضباط شرطة بالجيزة، وفى نفس الوقت أعلنت عن أسماء الضباط ووكلاء النيابة الذى اجروا التحقيقات، مما يعرضهم وذويهم للخطر من قبل أهالى الإرهابيين .

وتابع عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب: أن منظمة هيومن رايتس وتش الغطاء الإعلامى والحقوقى للمنظمات الإرهابية وتحديدا الإخوان، موضحا أن من يدعم المنظمة ماديا الملياردير جورج سوريث اليهودى الصهيونى، والذى تبنى ثورات الربيع العربى وأنفق عليها .

واستطرد النائب محمد الغول: الدليل على أن المنظمة تستهدف مصر تجاهلا ما يحدث فى فلسطين، وعدم تناول القضية الفلسطينية، وما تفعله إسرائيل ضد الفلسطينين والتعدى على رجال الدين المسيحى فى كنيسة القدس، ولا يتحدثون عن اعتقال الاسرائيليين للأطفال أقل من 15 سنة وتعذيبهم واعتقالهم، وفى نفس الوقت تجاهل الأوضاع فى قطر، وما يحدث من قتل العمال فى ملاعب كرة القدم.