قوى الأمن: مكتب مكافحة المخدرات أوقف عددا من مروجي المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار متابعة تفكيك شبكات ترويج المخدرات التي تنشط في ​محافظة جبل لبنان​ وبخاصة في منطقتي ​الشوف​ وعالية، والحاقا لعملية ضبط ​سيارة​ تاكسي بداخلها كمية كبيرة من المخدرات والمعدة للترويج في منطقة الشوف وتوقيف 3 مروجين"، مشيرة الى أنه "نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، وفي عملية سريعة حالت دون هروب المتورطين معهم،تمكنت قوة من ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في ​قسم مكافحة الارهاب​ والجرائم الهامة في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف في محلة ​عاليه​، المدعوة: ح.ز (مواليد عام1996، لبنانية) وقد ضبط بحوزتها كمية من المخدرات مقسمة الى /3/ اقسام على الشكل التالي: /508/غ قائم من مادة ​حشيشة الكيف​ و /19/غ قائم من مادة بودرة ​الكوكايين​ ضمن /12/مظروفاً. /508/غ قائم من مادة حشيشة الكيف و /5/غ من مادة السالڤيا. /49/غ من مادة حشيشة الكيف و /20/ حبة نوع xtc. وكانت تنوي تسليم كل قسم الى شخص مجهول،حيث يقوم الاخير بترويجها لعدد من الزبائن، وذلك بناء لطلب تاجر المخدرات الملقب (ع. ش.)".

كما أعلنت أن "المكتب المذكور تمكن بمؤازرة المجموعة الخاصة من استدراججميع الاشخاص المروجين الذين لديهم عشرات الزبائن، وتوقيفهم في محلتي ​الدورة​ و​الحازمية​ وهم اللبنانيون: ر. ظ. (مواليد عام 1994) ف. ه. (مواليد عام 1992) ط. م. (مواليد عام 1980) والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".