رئيس غرفة تجارة الجنوب: لتجاوز مرحلة تصريف اﻻعمال ودخول مرحلة العمل اﻻنقاذي

تمنى رئيس غرفة التجارة والصناعة و​الزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد حسن صالح​ "للحكومة رئيسا ووزراء النجاح في مهامهم الوطنية وفي تعويض ال​لبنان​يين 9 اشهر من المرواحة والشلل في عمل المؤسسات التنفيذية دفع ​اللبنانيون​ بشكل عام والقطاعات المنتجة بشكل خاص اثمانا باهظة من اقتصادهم ﻻيمكن تعويضها اﻻ من خلال مبادرة ​الحكومة​ بشكل فوري الى العمل كفريق واحد قادر على ملامسة كافة القضايا والتحديات التي تهدد اﻻمن اﻻجتماعي واﻻقتصادي بروحية عالية من المسؤولية الوطنية بعيدا عن ​سياسة​ هدر الفرص والمناكفات".

وشدد في بيان على أنه "كلنا ثقة بالحكومة رئيسا ووزراء بانهم قادرون على تجاوز مرحلة تصريف اﻻعمال التي طال امدها والدخول فورا الى مرحلة العمل اﻻنقاذي الذي يمكن لبنان من استعادة عافيته اﻻقتصادية والنهوض مجددا على كل المستويات".

على صعيد آخر عرض صالح اوضاع القطاعات المنتجة وسبل دعم الصناعات الحرفية في قرى قضاء ​بنت جبيل​ خلال استقباله في مقر غرفة التجارو والصناعة والزراعة في صيدا رئيس نقابة التجار واصحاب المحال التجارية في بنت جبيل محمد قصير واعضاء مجلس النقابة .