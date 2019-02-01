الخازن أبرق الى الرئيس عون وبري والحريري مهنئا بتشكيل الحكومة

أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ إلى كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مهنّئًا ب​تشكيل الحكومة​، ومتمنّيًا أن تُعطى إنطلاقة جديدة وتبشّر اللبنانيين بمرحلة من الإستقرار على أن تسعى لتفكيك الألغام المُحتَمَلة داخل مجلس الوزراء منعًا لتكرار مشهد الكساد والتعطيل في الحكومات السابقة.

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