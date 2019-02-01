اللقيس: لدينا قرار في حركة "أمل" بعدم تغطية أي فساد

أكد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ أن "حلم الإمام السيد مسوى الصدر أن يكون ​نهر الليطاني​ نهراً يروي المنطقة على ضفافه"، مشيراً إلى "أننا نتأمل أن تدفع القوانين في ​مجلس النواب​ بالإتجاه الصحيح لحماية نهر الليطاني وكيفية الإستفادة من المياه وننتهي من الهدر".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا نتمنى أن تكون الرؤيا بالمحافظة على مياه النهر وأن نستفيد منها"، موضحاً "أننا والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ​سامي علوية​ من المدرسة نفسها ولديه الغطاء السياسي لكل ما قام به ولدينا قرار في حركة "أمل" بعدم تغطية أي فساد والموضوع محسوم لمواجهة التعديات وسنكون إلى جانب المزارعين للحصول على حقهم بمياه نظيفة".

وشدد على أن "التهريب ليس مسموحاً وغير قانوني والموضوع بحاجة إلى ضبط وواجل ​وزارة الزراعة​ أن تقوم بوضع رزنامة زراعية"، مشيراً إلى "أننا لم نكن يوما مع القطيعة مع ​سوريا​ ونحن مع الإنفتاح معها ويجب أن تتطور آليات العمل مع سوريا للإستفادة من ​معبر نصيب​ وتصريف الإنتاج".

وأوضح أن "التعليمات واضحة من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بالتوجه إلى العمل"، معتبراً أن "​الولايات المتحدة​ كانت تهددنا دائما ولكن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وفى بوعده ومنح "​حزب الله​" ​وزارة الصحة​"، لافتاً إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل البيان الوزاري".