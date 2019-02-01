اعتبر امين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الصفا، ان تشكيل الحكومة الذي انتظرناه على مدى تسعة اشهر، كان يمكن ان يحصل في الوقت اللازم دون تأخير ومن دون هذه العصبية عند البعض في محاولة لكسب المزيد من المقاعد الوزارية ارتباطا بالثلث الضامن.
وأشار الى ان تشكيل الحكومة يفتح الباب على حل مشاكلنا واوضاعنا الاقتصادية والمعيشية كما انه يفتح الباب على هدوء سياسي بعيد عن الواقع الذي يقول ان لبنان بلد الحوار والتوافق والتلاقي حيث لا يمكن لفريق ان يتخذ القرارات بعيدا عن مشاركة الاخرين وكانه يعيش في جزيرة لوحده .
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ شريفة: تشكيل الحكومة يفتح الباب على حل مشاكلنا واوضاعنا الاقتصادية والمعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.