الشيخ شريفة: تشكيل الحكومة يفتح الباب على حل مشاكلنا واوضاعنا الاقتصادية والمعيشية

اعتبر امين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة التي القاها في ​مسجد الصفا​، ان ​تشكيل الحكومة​ الذي انتظرناه على مدى تسعة اشهر، كان يمكن ان يحصل في الوقت اللازم دون تأخير ومن دون هذه العصبية عند البعض في محاولة لكسب المزيد من المقاعد الوزارية ارتباطا بالثلث الضامن.

وأشار الى ان تشكيل الحكومة يفتح الباب على حل مشاكلنا واوضاعنا الاقتصادية والمعيشية كما انه يفتح الباب على هدوء سياسي بعيد عن الواقع الذي يقول ان ​لبنان​ بلد الحوار والتوافق والتلاقي حيث لا يمكن لفريق ان يتخذ القرارات بعيدا عن مشاركة الاخرين وكانه يعيش في جزيرة لوحده .