دريان هنأ الحريري بتشكيل الحكومة: نتمى للحكومة التوفيق في إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ"تشكيل الحكومة وتمنى له وللوزراء في حكومته التوفيق والنجاح في إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية ومكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات والنهوض بها وتنفيذ كل ما سيصدر عن البيان الوزاري لتحقيق آمال وطموحات اللبنانيين".
وقال المفتي دريان: "صبر اللبنانيون تسعة اشهر لولادة الحكومة ونأمل من المجلس النيابي الكريم الإسراع في إعطاء الثقة للبدء بإنقاذ البلد ومساعدة المواطنين للخروج من أزماتهم المتلاحقة".
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