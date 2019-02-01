دريان هنأ الحريري بتشكيل الحكومة: نتمى للحكومة التوفيق في إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ بـ"تشكيل ​الحكومة​ وتمنى له وللوزراء في حكومته التوفيق والنجاح في إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية و​مكافحة الفساد​ وتفعيل عمل المؤسسات والنهوض بها وتنفيذ كل ما سيصدر عن البيان الوزاري لتحقيق آمال وطموحات اللبنانيين".

وقال المفتي دريان: "صبر ​اللبنانيون​ تسعة اشهر لولادة الحكومة ونأمل من ​المجلس النيابي​ الكريم الإسراع في إعطاء الثقة للبدء بإنقاذ البلد ومساعدة المواطنين للخروج من أزماتهم المتلاحقة".