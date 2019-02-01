أكد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الشكر كل الشكر لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والأخوة في قيادة حركة "أمل على ثقتهم"، مشيراً إلى أن "​وزارة الزراعة​ هي الساعد للمزارع اللبناني ولن نقبل الا أن تكون خضراء منتجة تشبه حركتنا".

كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس: لن نقبل الا أن تكون وزارة الزراعة خضراء منتجة تشبه حركتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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