أهالي ومخاتير بلدات الطفيل وحام معربون يوجهون الشكر الى فنيانوس لسرعة تلبيته النداء

وجه اهالي ومخاتير بلدات الطفيل وحام ومعربون، الشكر والامتنان الى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على سرعة تلبيته لنداء الاهالي والمباشرة بفتح الطريق الرئيسية التي تربط هذه البلدات ببعضها البعض.
واعلن الاهالي والمخاتير في بيان، ان لاول مرة نشهد حضور الدولة في قرانا عبر وزير الاشغال يوسف فنيانوس بدءا من شق طريق من الجانب اللبناني الى عملية جرف الثلوج التي قامت بها ورش عمل جرافات وآليات الوزارة التي عملت على مدار الساعة وبالسرعة القصوى.
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