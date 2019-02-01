أهالي ومخاتير بلدات الطفيل وحام معربون يوجهون الشكر الى فنيانوس لسرعة تلبيته النداء

وجه اهالي ومخاتير بلدات ​الطفيل​ وحام ومعربون، الشكر والامتنان الى وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ على سرعة تلبيته لنداء الاهالي والمباشرة بفتح الطريق الرئيسية التي تربط هذه البلدات ببعضها البعض.

واعلن الاهالي و​المخاتير​ في بيان، ان لاول مرة نشهد حضور الدولة في قرانا عبر وزير الاشغال يوسف فنيانوس بدءا من شق طريق من الجانب اللبناني الى عملية جرف ​الثلوج​ التي قامت بها ورش عمل جرافات وآليات الوزارة التي عملت على مدار الساعة وبالسرعة القصوى.