تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد نهر الموت- الدورة والاضرار مادية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن وقوع تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد ​نهر الموت​ باتجاه ​الدورة​ مفرق الضمان، مشيرة الى أن الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة.

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