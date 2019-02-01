مؤسسة مياه بيروت وضعت قيد التحصيل جداول اصدرات العام 2019

اعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ انها وضعت قيد التحصيل جداول اصدرات العام 2019، اعتبارا من تاريخ 8/1/2019.

وجاء في بيان المؤسسة الاتي: "تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان انها وضعت قيد التحصيل جداول اصدرات العام 2019، اعتبارا من تاريخ 8/1/2019، وهي تدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات ​المياه​ المتركمة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين التحويل الاموال عبر شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الامنة بواسطة بطاقات ​الانسان​ عبر الانترنت، على موقع المؤسسة فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني " ش.م,ل " وماستر كارد من خلال مصرف فرنسبنك " ش.م.ل".

اما بالنسبة لبدلات الاشتراكات في بلدات ​السهيلة​ - ​عينطورة​، عين الريحاني - ​بلونة​، ​القليعات​ - ريلون، ​عجلتون​ التابعة لدائرة توزيع ​كسروان​ فقد وضع الاصدار الثاني للعام 2018 قيد التحصيل استنادا الى كميات المياه المستهلكة فعليا بضوء قراءة اجهزة العداد تمهيدا لاصدار بدلات العام 2019 على الاسس المذكورة.

والمؤسسة تحسبا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عمدت الى الاعفاء من غرامات التأخير للمرة الاخيرة على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وما قبله بنسبة (90 %) لغاية تاريخ 30/6/2019، كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2021.

والمؤسسة تذكر المشتركين ان اوقات فتح واقفال الصناديق في دوائر التوزيع من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس هي من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00 باستثناء ايام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية 10,30.

وهي تأمل من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا ​الاعلان​ وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون اي تأخير.

يعتبر هذا الاعلان بمثابة انذار شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".