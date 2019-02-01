الراعي يلتقي لازاريني في بكركي

يستقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، في ​بكركي​، منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​.

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