استقبل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه في بلس السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة واجواء ونتائج زيارة الرئيس السنيورة الاخيرة الى الكويت.

كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة يلتقى السفير الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.