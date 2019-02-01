ميقاتي يدعو الى ان يكون شعار الحكومة "الى العمل" شعارا لكل التيارات السياسية

دعا رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، الى ان يكون الشعار الذي اطلقه رئيس الحكومة سعد الحريري غداة تشكيل الحكومة "الى العمل" شعارا لكل التيارات السياسية الاخرى لأن الوقت ليس في صالح احد، وهناك تسعة اشهر اهدرت ما يتطلب مضاعفة الجهود من اجل تحقيق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم .
وتمنى ميقاتي خلال استقباله وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في دارته في طرابلس، ان يعمل الوزراء من كل الكتل النيابية كفريق واحد على طاولة مجلس الوزراء للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".
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