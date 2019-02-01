ميقاتي يدعو الى ان يكون شعار الحكومة "الى العمل" شعارا لكل التيارات السياسية

دعا رئيس ​الحكومة​ السابق النائب ​نجيب ميقاتي​، الى ان يكون الشعار الذي اطلقه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ غداة تشكيل الحكومة "الى العمل" شعارا لكل التيارات السياسية الاخرى لأن الوقت ليس في صالح احد، وهناك تسعة اشهر اهدرت ما يتطلب مضاعفة الجهود من اجل تحقيق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم .

وتمنى ميقاتي خلال استقباله وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في دارته في ​طرابلس​، ان يعمل الوزراء من كل ​الكتل النيابية​ كفريق واحد على طاولة ​مجلس الوزراء​ للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".