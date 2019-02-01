معوّض بارك للحكومة: للتضامن والاصلاح والانتاجية

بارك رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض للبنان واللبنانيين تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: “أما وقد تشكلت أخيرًا، المطلوب اليوم من الجميع الانصراف إلى العمل بتضامن ومسؤولية وشفافية وإنتاجية لإنجاز الإصلاحات وإتمام الإنقاذ المالي والاقتصادي”. معوض تمنى "التوفيق للحكومة الجديدة" مؤكدًا "أننا سنواكبها ونقوم بواجباتنا في التشريع والمراقبة والمحاسبة".

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