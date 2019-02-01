الرئيس عون استقبل وزير الإقتصاد منصور بطيش ورئيس بلدية فاريا

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ ورئيس بلدية ​فاريا​ المحامي ميشال سلامة وجرى البحث بموضوع طريق ​سد شبروح​ – ورده.

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