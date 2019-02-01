وزير العدل: دولة القانون هي شعار هذا العهد وهدف نسعى الى تحقيقه

لفت وزير العدل ​ألبير سرحان​، الى أن "دولة القانون هي شعار هذا العهد برئاسة ​الرئيس ميشال عون​، وهدف نسعى الى تحقيقه عبر تعزيز العنصر الاساسي الذي هو ​القضاء​".

وأوضح سرحان في حديث تلفزيوني أنه "انطلاقا من مبدأ استمرارية الحكم والمرافئ العامة، أكيد الوزير ​سليم جريصاتي​ يشهد له بالعلم والمعرفة والاطلاع وحسن ادارة المرفق العام القضائي"، مشيرا الى "أننا سنستفيد من تجريته ونكملها ونفعلها، فلكل مرحلة ظروفها والتشدد سيكون على ​مكافحة الفساد​".

وأعرب عن أمله بأن "نكون على حسن ظن الرئيس عون ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي تبنى ترشيحي لهذا المنصب"، مؤكدا "أننا لا ننسى دور رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي أكد أمس ضرورة تفعيل العمل الوزاري والانسجام بالعمل الوزاري وهذا الذي سنمشي فيه".