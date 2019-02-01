وزير العدل: دولة القانون هي شعار هذا العهد وهدف نسعى الى تحقيقه

لفت وزير العدل ألبير سرحان، الى أن "دولة القانون هي شعار هذا العهد برئاسة الرئيس ميشال عون، وهدف نسعى الى تحقيقه عبر تعزيز العنصر الاساسي الذي هو القضاء".
وأوضح سرحان في حديث تلفزيوني أنه "انطلاقا من مبدأ استمرارية الحكم والمرافئ العامة، أكيد الوزير سليم جريصاتي يشهد له بالعلم والمعرفة والاطلاع وحسن ادارة المرفق العام القضائي"، مشيرا الى "أننا سنستفيد من تجريته ونكملها ونفعلها، فلكل مرحلة ظروفها والتشدد سيكون على مكافحة الفساد".
وأعرب عن أمله بأن "نكون على حسن ظن الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل الذي تبنى ترشيحي لهذا المنصب"، مؤكدا "أننا لا ننسى دور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد أمس ضرورة تفعيل العمل الوزاري والانسجام بالعمل الوزاري وهذا الذي سنمشي فيه".
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