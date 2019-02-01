أكدت وزير الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والإقتصادي للشباب والمرأة فيوليت خير الله الصفدي أن "ما ترافق مع عنوان وزارتها لا يستحق التوقف عنده، خصوصا بعد تواصلها الفوري مع رئيس الحكومة سعد الحريري لتصحيح الإسم واستبدال كلمة "تأهيل" بكلمة "تمكين" كون عملها يتمحور حول الشباب والمرأة".
واضافت الصفدي في حديث لـ"النشرة": "سيقوم الحريري بتصحيح العنوان بمرسوم، مع العلم أن ما يهمنا هو عملنا وهو ما يجب التركيز عليه مستقبلا، حيث اننا سنسعى لتثبيت الشباب بوطنهم وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيوليت الصفدي للنشرة: سيقوم الحريري بتصحيح اسم الوزارة بمرسوم وما يهمنا هو عملنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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