فيوليت الصفدي للنشرة: سيقوم الحريري بتصحيح اسم الوزارة بمرسوم وما يهمنا هو عملنا

أكدت وزير الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والإقتصادي للشباب و​المرأة​ فيوليت خير الله الصفدي أن "ما ترافق مع عنوان وزارتها لا يستحق التوقف عنده، خصوصا بعد تواصلها الفوري مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لتصحيح الإسم واستبدال كلمة "تأهيل" بكلمة "تمكين" كون عملها يتمحور حول ​الشباب​ والمرأة".

واضافت الصفدي في حديث لـ"النشرة": "سيقوم الحريري بتصحيح العنوان بمرسوم، مع العلم أن ما يهمنا هو عملنا وهو ما يجب التركيز عليه مستقبلا، حيث اننا سنسعى لتثبيت الشباب بوطنهم وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا".