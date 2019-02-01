نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في ​وزارة الخزانة الأميركية​ تحذيره لـ "​حزب الله​" من "استغلال توليه ​وزارة الصحة​ لتحويل الأموال لصالحه".

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تحذر "حزب الله" من تحويل أموال وزارة الصحة لصالحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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