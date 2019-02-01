بيسكوف: لم نتلقَ أي رسالة من زعيم المعارضة الفنزويلي

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​، ​ديمتري بيسكوف​ أن "​موسكو​ لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة الفنزويلي ​خوان غوايدو​ الذي قال إنه أرسل خطابا إلى ​روسيا​".

وأشار بيسكوف للصحفيين الى أنه "لم نتلق بعد أي رسائل. وحين نتلقى أي رسالة سننظر فيها"، مشددا على أن "روسيا لا تعترف بغوايدو رئيسا ل​فنزويلا​".