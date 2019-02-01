بيسكوف: لم نتلقَ أي رسالة من زعيم المعارضة الفنزويلي

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف أن "موسكو لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الذي قال إنه أرسل خطابا إلى روسيا".
وأشار بيسكوف للصحفيين الى أنه "لم نتلق بعد أي رسائل. وحين نتلقى أي رسالة سننظر فيها"، مشددا على أن "روسيا لا تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا".
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