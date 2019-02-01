سفير روسيا بإيران: طهران لم تطلب من موسكو شراء منظومة الصواريخ S400

أعلن السفير الروسي لدى ​إيران​ ليفان دجاغاريان أن "​طهران​ لم تطلب من ​موسكو​ شراء منظومة ​الصواريخ​ S400"، مؤكدا أن "موسكو تعتزم الامتثال الصارم لجميع التزامات الرقابة على ​الصادرات​ في مسألة توريدات الأسلحة إلى إيران".

وشدد على أنه "من حق إيران تطوير برنامجها الفضائي، وأن تجارب الصواريخ التي تجريها طهران لا تتعارض مع قرارات ​مجلس الأمن الدولي​".