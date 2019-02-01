سفير روسيا بإيران: طهران لم تطلب من موسكو شراء منظومة الصواريخ S400

أعلن السفير الروسي لدى إيران ليفان دجاغاريان أن "طهران لم تطلب من موسكو شراء منظومة الصواريخ S400"، مؤكدا أن "موسكو تعتزم الامتثال الصارم لجميع التزامات الرقابة على الصادرات في مسألة توريدات الأسلحة إلى إيران".
وشدد على أنه "من حق إيران تطوير برنامجها الفضائي، وأن تجارب الصواريخ التي تجريها طهران لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".
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