محافظ الجيزة: تقديم مساعدات لـ45 طفلًا بلا مأوى وتوزيع 500 بطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت الرعاية اللازمة لـ45 طفلا مشردا بالجيزة، بالإضافة إلى فحص 5 حالات لأطفال عمالة وتم تقديم المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل مشرد بدار رعاية بنطاق محافظة الجيزة خلال الأسبوع الحالي.

وأشار راشد - في تصريحات اليوم الجمعة- إلى أن قوافل "حياه كريمة" مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين أو الأطفال بلا مأوى أو كبار سن حيث يتم إيداعهم في دور للرعاية في حالة عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا ومساعدتهم.

وأوضح أنه من خلال التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية تم توزيع 500 بطانية على عدد من أهالي قرى مراكز العياط والصف وأطفيح، لافتا إلى أن المحافظة ترحب بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية خاصة المهتمة بدعم القرى الأكثر احتياجا والوقوف بجانب مواطنيها سواء دعمهم ماديا أو عن طريق توزيع المواد الغذائية والبطاطين وتوفير فرص عمل.

وأوضح صبري عبدالحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه يجري تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج "أطفال بلا مأوى" وبعض الجمعات الأهلية بالمحافظة لمساعدة المشردين في مناطق متعددة بأحياء العجوزة والدقي والهرم وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة طبقا للبلاغات الواردة، بالإضافة إلى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية. ​