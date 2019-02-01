إم إس سي آي تعلن عن أحدث عامل ابتكار؛ نموذج إم إس سي آي لعامل فئة...

نيويورك -الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إم إس سي آي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MSCI)، مزودة رائدة للمؤشرات وتحليلات الحافظات والخدمات للمستثمرين العالميّين، عن أحدث عامل ابتكار خاصّ بها، نموذج "إم إس سي آي" لعامل فئة الأصول المتعددة، وهو نموذج متعدد المستويات يساعد المستثمرين على تحليل عرض الحافظات الرئيسيّة عبر فئات الأصول من خلال إطار عمل متكامل ومتّسق.

خلال العقد الماضي، استمرّت التغيّرات التقنيّة والتنظيميّة وشهرة الاستثمارات الخاملة بإحداث تغير جذري في معالم الإدارة الفاعلة. وفي ظلّ استمرار المستثمرين بالتركيز على النتائج، يستمرّ طلبهم على حلول الاستثمار المتماشية مع هذه النتائج بالارتفاع. وإنّنا نؤمن بشكلٍ متزايد أنّ القدرة على بناء ومشاركة قرارات التخصيص عبر فئات متعددة الأصول ستحصل على قيمة إضافيّة.

ويساعد نموذج "إم إس سي آي" لعامل فئة الأصول المتعددة المستثمرين على التكيّف مع المنظومة السريعة التغيّر. ويدعم عمليّة تخصيص الأصول القائمة على العامل وتقدّم رؤية إضافيّة، وتحكّماً، وثباتاً عبر عمليّة الاستثمار. وتمّ تصميم النموذج بشكلٍ خاصّ لمساعدة المستثمرين على تحقيق ما يلي:

الانتقال من التخصيص التقليدي للأصول إلى تخصيص الأصول القائم على العامل

تحديد وتطبيق عوامل الاستراتيجيّة المنهجية أبعد من حقوق الملكيّة وعبر فئات الأصول

تبسيط آلاف المجازفات عبر فئات الأصول لمجموعة من المحفزات الرئيسيّة للمخاطر والعائدات

تسهيل تعرّض حافظة فئة الأصول المتعددة من أجل التواصل

وقال بيتر زانجاري، الرئيس العالمي للأبحاث وتطوير المنتجات لدى "إم إس سي آي"، في هذا السياق: "ساهم نموّ الاستثمار بالعامل بتحويل طريقة نظر المستثمرين إلى حافظاتهم، ما يشدّد على أهميّة الوعي حول العامل في مجال الإدارة الفاعلة للحافظة". وأضاف: "وانطلاقاً من موقعنا الرائد في مجال العامل الذي تدعمه الأبحاث والابتكار في نموذج الأصول المتعددة، نلتزم بمساعدة عملائنا على توجيه الطبيعة المركبة للأسواق العالميّة وتحسين مقاربة الاستثمار فيها".

هذا ويشكّل نموذج "إم إس سي آي" لعامل فئة الأصول المتعددة ابتكاراً يقوم على عقود من الخبرة في مجال بناء نماذج العوامل والحصول على تعليقات من مئات العملاء الذين يمثلون المستثمرين الأكثر تميزاً في القطاع. ويزود المستثمرين بإطار عمل ثابت وشامل لتطبيق وقياس استراتيجيّات الاستثمار المتعددة الأصول انطلاقاً من عوامل مشتركة الاعتبار تؤثر على الأداء. ويسمح الطراز الجديد للاستثمار بالعامل بتخطي حقوق الملكيّة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول نموذج "إم إس سي آي" لعامل فئة الأصول المتعددة، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.msci.com/multi-asset-class-factor-models.

لمحة عن شركة "إم إس سي آي"

ساعدت مؤشرات وتحليلات شركة "إم إس سي آي" المرتكزة على الأبحاث، على مدى أكثر من 45 عاماً، أهم المستثمرين الرائدين عالمياً على بناء وإدارة حافظات أعمالٍ أفضل. ويعتمد العملاء على عروضنا للحصول على رؤيةٍ معمّقةٍ أكثر حول محركات الأداء والمخاطر في حافظات أعمالهم، بالإضافة إلى التغطية الواسعة على مستوى الأصول، والأبحاث الابتكارية.

ويتضمن خط منتجاتنا وخدماتنا كلاً من المؤشرات والنماذج التحليلية والبيانات والمعايير القياسية للعقارات وأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتخدم "إم إس سي آي" 99 شركة من أكبر 100 شركة لإدارة الأموال، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف من "بيه آند آي".

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.msci.com.

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