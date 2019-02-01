تعلن رابطة جي أس أم إيه عن فتح باب التسجيل لجوائز الجوال الآسيوية...

هونغ كونغ -الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت رابطة "جي أس أم إيه " اليوم عن فتح باب التسجيل لجوائز الجوال الآسيوية خلال المؤتمر العالمي للجوال شنجهاي 2019. وتتولى هيئة من الخبراء الرائدين المستقلين التحكيم في هذه الجوائز التي تكرّم أفضل المنجزات والابتكارات في قطاع الجوال الآسيوي. وتضمّ هذه الفعاليات 10 جوائز تتوزع على 6 فئات سيتمّ عرضها خلال المؤتمر العالمي للجوال شنجهاي الذي ينعقد بين 26 و28 حزيران/ يونيو في مركز شنجهاي الدولي الجديد للمعارض ("إس إن آي إي سي"). ويبقى باب قبول طلبات الترشيح للجائزة مفتوحًا حتى يوم الأربعاء 10 أبريل 2019.

وفي هذا الإطار، أفاد جون هوفمان، رئيس مجلس إدارة رابطة "جي إس إم إيه" أنّ: "آسيا منطقة رائدة في مجال الابتكار، فهي السباقة في تطوير عالم الأجهزة الجوالة الواسع النطاق". وأضاف قائلًا: "تكرم هذه الجوائز الشركات والأفراد الذين يتصدرون هذا المجال الابتكاري حول العالم، ونحن نتطلع إلى تلقي طلبات ترشيح متميزة وواسعة النطاق للعام 2019".

وتعكس هذه الجائزة التطور الدائم الذي يشهده مجال الأجهزة الجوالة في آسيا، وتسلط الضوء على أحدث التوجهات التي تؤثر فيه. وتتضمن جوائز الجوال الآسيوية عشر جوائز تتوزع على ستّ فئات على الشكل التالي:

التقنيات الجوالة: تكرّم فئة الجائزة هذه الشركات التي تُحدث ثورة في مجال قدرات وامتداد تقنيّات الجوال والتقنيّات الرقميّة. وهذه السنة ستضمّ هذه الفئة جائزة جديدة تكرم السباقين الذين يتخطون حدود الابتكار في حقبة تقنية الجيل الخامس الناشئة:

أفضل اختراق في مجال التكنولوجيا الجوالة في آسيا

أفضل ابتكار لإنترنت الأشياء في مجال الشبكات الجوالة الآسيوية

أفضل هاتف ذكي للعام 2019

جائزة ابتكار الجيل الخامس الآسيوي (جائزة طُوّرت حديثاً للعام 2019)

التكنولوجيا الاستهلاكية: في ظلّ انتقال المستهلكين إلى العصر المتّصل، ستقوم هذه الفئة بتكريم الشركات التي صقلت العلاقة بين الشركات والمستهلكين لتحسين الحياة اليوميّة.

أفضل تطبيق عبر الجوال للحياة المتّصلة في آسيا

الثورة الصناعيّة الرابعة: تقوم هذه الفئة بتكريم الشركات الرئيسيّة في طليعة الانتقال الرقمي، عبر 7 أسواق رأسية.

أفضل ابتكار في مجال الجوال للمدن الذكيّة في آسيا

مبادرة "4 واي إف إن" (أي 4 سنوات من الآن)، شنجهاي 2019: تمكّن هذه المنصة الابتكارية في مؤتمر شنجهاي الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات والمؤسسات العامة من إنشاء وإطلاق مشاريع تعزز بيئة ريادة الأعمال. وتكرّم هذه الفئة من الجوائز المؤسسات التي تسرّع عملية تطوير الأعمال والاستثمار داخل مجتمع الشركات الناشئة.

مبادرة "4 واي إف إن" في شنجهاي للعام 2019

المصلحة الاجتماعية: تكرم هذه الفئة ابتكارات التقنيات الجوالة في منطقة آسيا بحيث تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهي خطة من 17 عنصر يتم التركيز فيها على إنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض ومكافحة الظلم وانعدام المساواة.

المساهمة المتميزة في مجال التقنية الجوالة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في آسيا

الإنجاز المتميز: تحتفل هذه الفئة بالأفراد والشركات التي حقّقت مساهمة كبيرة في المجتمع الرقمي في المجالات التالية:

المساهمة المتميزة في مجال صناعة الأجهزة الجوالة في آسيا (غير مفتوحة لطلبات الترشيح)

المرأة للتكنولوجيا "وومن فور تيك" – الريادة في قطاع الجوال الآسيوي

تفاصيل المشاركة في جوائز الجوال الآسيوية

تُعتبر جوائز الجوال الآسيوية 2019 مفتوحة للشركات والأفراد العاملين في مجال التقنيات الجوالة الواسع النطاق. ويتولى التحكيم في هذه الجوائز خبراء ومحللون وصحافيون وأكاديميون مستقلون بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في بعض الأحيان. أما الجوائز المختارة فيتولى تصنيفها إمّا حكام وإمّا هيئة مستقلة من الخبراء، ولا تكون هذه الجوائز مفتوحة للتسجيل على الإنترنت. وينصح الحكام بشدة أن يقوم المرشحون بتقديم أشرطة فيديو للترشح للجوائز.

معلومات كاملة عن جوائز الجوال الآسيوية بما فيها قائمة كاملة بفئات الجوائز والمعايير والمهل الزمنية المتعلقة بها يمكن الحصول عليها عبر الموقع التالي: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/.

يُغلق باب الترشح للجوائز في يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 وتقوم رابطة "جي إس إم إيه" بإعلان قائمة المرشحين المختارين عن كل فئة في نهاية شهر مايو.

شارك في المؤتمر العالمي للجوال شنجهاي 2019

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر وكيفية المشاركة والعرض وإقامة الشراكات والرعاية، زر الموقع الإلكتروني www.mwcshanghai.com.

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لمحة عن رابطة "جي إس إم إيه"

تمثل رابطة "جي إس إم إيه" مصالح شركات تشغيل الهواتف الجوالة حول العالم بحيث تضمّ أكثر من 750 مُشغّل مع أكثر من 350 شركة في عالم الهواتف الجوالة على نطاق واسع، بحيث تضمّ شركات تصنيع سماعات الهواتف والأجهزة وشركات تصنيع البرمجيات ومورّدي المعدات وشركات الإنترنت، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاعات القريبة والمرتبطة بمجال التقنية الجوالة. كما تقوم الرابطة بإعداد المؤتمرات العالمية للجوال، وهي مؤتمرات رائدة في المجال ويتم عقدها سنوياً في برشلونة ولوس أنجلس وشنجهاي، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الإقليمية "موبايل 360".

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع المؤسسي لرابطة "جي إس إم إيه": www.gsma.com

كما يمكن متابعة رابطة "جي إس إم إيه" على "تويتر" عبر: GSMA

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