أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان، اليوم الجمعة، أربعة قرارات اتهامية بحق 25 سورياً بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والقيام بأعمال إرهابية.

وقال مصدر رسمي لبناني أن القاضي صوان "اتهم في القرار الأول السوريين أحمد حسن القسيمة وحكمت حسين الصالح بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي ونقل إرهابيين من مكان إلى آخر على الأراضي اللبنانية مع معرفتهم بأنهم إرهابيون، ودخول البلاد خلسة والإقامة غير المشروعة ".

وفي القرار الثاني اتهم القاضي صوان، بحسب المصدر "السوري عامر درزي بهار وأحد عشر سورياً بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة".

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث " السوري فادي عبد الحكيم البستاني ورفاقه وعددهم ستة سوريين بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 ".

وفي القرار الرابع اتهم القاضي صوان "السوري محمد حسين القيسي وثلاثة سوريين آخرين بجرم التدخل في أعمال إرهابية من خلال تزوير بيانات قيد إفرادية سورية للإرهابيين لاستعمالها في تنقلاتهم".

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر الجرود الشرقية للبنان من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس من العام 2017 .

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء اللبناني يتهم 25 سورياً بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.