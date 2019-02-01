روسيا تلقي باللوم على واشنطن في إنهاء المعاهدة النووية

عبر الكرملين، اليوم الجمعة، عن أسفه لتحرك أميركي وشيك بتعليق الالتزام بمعاهدة تاريخية مبرمة مع روسيا تتعلق بالصواريخ النووية واتهم واشنطن بعدم الإنصات أو التفاوض لتجنب مثل هذه النتيجة.

وقال مسؤولون أميركيون، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن خطط لتعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، ردا على انتهاك موسكو لها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "عدم رغبة الأميركيين للإنصات إلى أي ذرائع وإجراء مفاوضات موضوعية معنا يبين أن واشنطن اتخذت قرار نقض المعاهدة منذ وقت طويل".

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