ريا الحسن تكتب تاريخًا جديدًا لوزراء داخلية العالم العربي

اصبحت ريا الحسن، التي عينت الخميس ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة، أول وزيرة داخلية في الدول الناطقة بالضاد.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، بعد نحو 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.
وضمت تشكيلة الحكومة اللبنانية 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرىفي البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي أول تصريح لريا الحسن بعد تعيينها في منصب وزيرة الداخلية، قالت في تصريح لقناة "المستقبل" اللبنانية "لم أكن أتوقع هذا الأمر..
وريا الحسن ، التي رأت النور في يناير 1967، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت.
بعدها، حصلت بجامعة "جورج واشنطن" في الولايات المتحدة في فبراير 1990، على درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص في التمويل والاستثمار.
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