شاهد.. أمهات الفنانين الأتراك يجذبن الأنظار

توبا برفقة والدتها كتبت -آلاء رجب: كشفت صحيفة صباح التركية عددًا من الصور لمجموعة من الفنانين الأتراك بصحبة أمهاتهم، والتى أبرزت جمالهن. أوضحت الصحيفة أن أمهات الفنانين أبهرت الجمهور من شدة جمالهن ، كما نشرت صورة للجميلة بيلين كارهان التي أدت دور مريم ابنة السلطان سليمان القانوني فى مسلسل حريم السلطان، برفقة والدتها . دور مريم ابنة السلطان سليمان القانوني فى مسلسل حريم السلطان، برفقة والدتها . تضمنت الصور الفنانة وعارضة الأزياء التركية جيزام كاراجا وهى رضيعة برفقة والدتها، وكانت قد شاركت فى مسلسل مشوار أمير . وأظهرت الصور الممثلة التركية توبا بويوكستون مع والدتها، وصور أيضًا للمغنى التركي مصطفى جيجلي بصحبة والدته الجميلة . كما حازت صور بطلة مسلسل حب للإيجار ومسلسل اصطدام الذي يعرض هذه الأيام، إلتشين سانجو برفقة والدتها الجميلة على إعجاب المتابعين .

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