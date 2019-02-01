روسيا تطالب أوروبا بالانخراط في إنشاء نظام للسيطرة على الأسلحة النووية

أسلحة نووية

وكالات:

طالب المدير العام للمجلس الروسي للشئون الدولية أندريه كورتونوف، الدول الأوروبية التي تمتلك أسلحة نووية -لاسيما بريطانيا وفرنسا- الانخراط في جهود إنشاء نظام جديد للسيطرة على تلك الأسلحة .

وكتب كورتونوف - في صحيفة "كوميرسانت" الروسية بحسب ما نقلت

وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة - أن مستقبل السيطرة على الأسلحة النووية سيكون في جميع الأحوال "متعدد الأطراف"، منوها إلى أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا هي التي قامت ببدء عملياتالحوار بشأن البرنامج النووي الإيراني في عام 2003، الأمر الذي تمخض عنه الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.كما أوضح أن الوضع العالمي بات أصعب بكثير عما كان في عام 2003؛ وذلك في ضوء الحديث عن انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، معلنا ازدياد التهديدات على الأمن الأوروبي.