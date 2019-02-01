اعتقال أحد قيادات داعش في محافظة كركوك العراقية

عناصر من داعشوكالات:
اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حي الوحدة بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومريةنيوز) العراقية- أن العملية تمت على خلفية ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة التي أفادت بتواجد
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