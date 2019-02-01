اعتقال أحد قيادات داعش في محافظة كركوك العراقية

وكالات:

اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أحد قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة حي الوحدة بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية

نيوز) العراقية- أن العملية تمت على خلفية ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة التي أفادت بتواجدأحد قيادات داعش الإرهابية في محافظة كركوك، الأمر الذي دعا إلى رصد تحركات الإرهابي والتنسيق مع مديرية شرطة الحويجة، حيث تمكن فريق أمني من إلقاء القبض على الإرهابي في قضاء الحويجة، وتسليمه إلى القضاء.