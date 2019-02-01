متحدثة الخارجية الروسية ترفض قبول "قطعة جبنة" من صحفي بلغاري

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قبول قطعة من الجبنة البلغارية أهداها لها صحفي بلغاري، وأشارت إلى أنها تفضل الجبنة الروسية.
وخلال إيجاز صحفي في وزارة الخارجية الروسية تذكّر الصحفي البلغاري الصحفي الأوكراني رومان تسيمباليوك الذي زعم أنه لا توجد حاليا في روسيا أجبان
وحاول الصحفي البلغاري ممازحة زاخاروفا وقال إنه قد أحضر الهدية من وطنه حتى "لا يجوعوا" في موسكو، فردت عليه زاخاروفا: "شكرا لدي جبنة محلية".
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