ميراي عون خارج الحكومة والعونيون مستاؤون

علم موقعنا، أن بلبلة تسود صفوف العونيين بسبب فشل "حكومة العهد الأولى" في حسن تمثيلهم، فحصّتهم تضاءلت وحضورهم إلى ضمور، باستثناء من يتبع الوزير جبران باسيل، والدليل أن وزير الإقتصاد رائد خوري المحسوب على كريمة رئيس الجمهورية ميراي عون، أصبح خارج الحكومة. المصدر: ليبانون ديبايت

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