كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الروسية تتدرب على صد هجوم صاروخي في حوض المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الناطق الرسمي باسم أسطول البحر الأسود الروسي ألكسي روليف، بأن فرقاطة "الأدميرال ماكاروف" أجرت تدريبا على التصدي لهجوم بالصواريخ المجنحة في المتوسط.

وأوضح روليف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه حسب سيناريو التمرين، قامت طائرات معادية لدى اقترابها من نقطة تمركز سفن في منطقة بحرية بعيدة، بإطلاق صواريخ مجنحة.

وأضاف المسؤول أن الأهداف المعادية تم رصدها وتحديد صنفها، قبل أن تقوم طواقم المضادات الجوية بتدميرها بواسطة إطلاقات صاروخية وهمية، عندما أصبحت الأهداف في مرمى نيرانها.

وانضمت فرقاطة "الأدميرال ماكاروف" إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في المتوسط في نوفمبر عام 2018. ومن أهم الأسلحة التي تحملها الفرقاطة صواريخ "كاليبر إن كا" المجنحة، القادرة على ضرب أهداف برية وبحرية على حد سواء.

وبموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، تمتلك روسيا قاعدة بحرية في مدينة طرطوس الساحلية، تتسع لرسو 11 سفينة، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة الذرية.