أبرز لحظات عرس “بنت الستاتي”.. “الغرامة” وأجواء حماسية مع الشيخة التراكس وباعزية بحضور مشاهير – فيديو

احتفل الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، بحفل زفاف ابنته ماجدة من شاب يدعى أسامة، وسط حضور نجوم، وفنانين ألهبوا الأجواء بتقديمهم أغان شعبية.

وغنى في حفل زفاف ابنة الستاتي، وسط حضور عائلتها، وعائلة عريسها الشاب، فنانات مشهورات بإحياء الأعراس، من بينهم سعيدة شرف، والشيخة تراكس، وأميمة الملقبة بـ”باعزية”.

ولم يفوت الستاتي الفرصة للتعبير عن فرحته بزواج ابنته بـ”الغرامة”، وكان حريصا على الترحيب بضيوفه، بل وخطف الأضواء كذلك بظهوره بإطلالات مختلفة.

واستجاب فنانون، ومشاهير كثر لدعوة الستاتي لحضور زفاف ابنته، من بينهم رشيد العلالي، و يونس البولماني، والصويري، والثنائي صفاء، وهناء، ومريم القصيري.