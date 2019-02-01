رونار يلمح لمغادرة “الأسود” بعد الـ”كان” ويؤكد: “واقعيتي لا تعجب البعض”

عاد الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ليؤكد من جديد، عدم ترشح المغرب من أجل المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا القادمة في مصر، كما شدد على أن مصر والسينيغال يعتبران هما الأبرز لرفع اللقب.

وقال رونار، في تصريح لوسائل الإعلام، بعد ندوة صحفية عقدها مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن حواره الأخير مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية لم يعجب البعض، لأنه تصريح واقعي، على حد تعبيره، وذلك بعد أن أكد على عدم منافسة المغرب على اللقب.

وصرح رونار، في المناسبة ذاتها قائلا، ” يبدو أن واقعيتي لا تعجب البعض، يكفي فقط أن نعود لتاريخ مصر واستضافتها للبطولة، من الصعب ألا تفوز به، كما أن المنتخب السينيغالي يتوفر على أفضل الفرديات في القارة السمراء، نحن أيضا نتملك فريقا قويا وتنافسيا، ولكن مصر والسينيغال هما الأكثر ترشحا”.

وبخصوص مستقبله مع “أسود الأطلس” بعد نهائيات الـ”كان” القادم، لمح “الثعلب” الفرنسي إلى إمكانية عدم استمراره، بعد أن صرح قائلا بأنه ” سيرى إن كان سيكون في المرحلة المقبلة أم لا”.

وقال رونار، ” هناك مجموعة من اللاعبين، الذين يخوضون آخر سنواتهم مع المنتخب، وربما ستكون نهائيات كأس إفريقيا القادمة هي الأخيرة لهم، بعدها ستنتهي حلقة، وستبدؤ حلقة جديدة في مسار المنتخب، بعد الـ”كان”، سنرى هل سأكون في هذه الحلقة الجديدة”.