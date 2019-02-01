محاكمات جرادة متواصلة.. القضاء يوزع سبع سنوات سجنا على مجموعة جديدة

بعد ما يقارب السنة، من بداية اعتقال نشطاء حراك “جرادة” على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المدينة المنجمية، لاتزال محاكمة النشطاء متواصلة، حيث نطقت المحكمة، أمس الخميس، بحكمها في حق مجموعة جديدة منهم.

وحسب دفاع المتهمين، فإن محكمة وجدة وزعت، ليلة أمس، سبع سنوات على مجموعة جديدة من نشطاء الحراك، حيث حكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق جمال لعويسي، وبالمثل لسعيد اسعادة، فيما حكمت بسنة حبسا موقوف التنفيذ لعمار ماموني.

وكانت محكمة وجدة، قبل أيام قليلة، قد أصدرت في حق الثلاثة مضربين عن الطعام أحكاما بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية أحداث 14 مارس2018، التي عرفتها المدينة المنجمية، على الرغم من أنهم كانوا قيد الاعتقال، حينها.