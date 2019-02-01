طرعان: وقفة احتجاجية ضد تفشي أحداث العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي طرعان صباح اليوم، الجمعة، على الشارع المؤدي إلى مجمع أبو بكر الصديق، من الجهة الجنوبية، احتجاجا على عدم استقرار الأمن والأمان في أعقاب تفشي أحداث العنف في البلدة خلال الفترة الماضية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عديدة منددة بالعنف والجريمة، حيث كتب على بعض منها "العنف سلاح الضعفاء"، "طرعان للجميع"، "لا للعنف نعم للسلام والوئام"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

ودعا المجلس المحلي إلى الاحتجاج على خلفية ازدياد أعمال العنف ضد المجلس المحلي والمؤسسات العامة والموظفين، بعد سلسلة من الاعتداءات كانت آخرها العثور على قنبلة في مدخل بناية المجلس المحلي، أول من أمس الأربعاء.

هذا، وشهدت بلدة طرعان في الفترة الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف، على أثرها عمت حالة من الاستنكار والاستياء العارمين بين المواطنين في ظل تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة.