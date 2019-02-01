شكرا لقرائتكم خبر عن انفلونزا الخنازير تهاجم دولة عربية.. خمس إصابات حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

سجّلت المغرب خمس حالات وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير (إتش1إن1) داخل مستشفياتها الخاصة والعامة.

وقال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي أمس في تصريح لوكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء: “إن الوزارة ستواصل جهودها في إطار اليقظة الوبائية”، مضيفًا أن إنفلونزا (إتش1إن1) أصبحت إنفلونزا بشرية تنتقل من شخص لآخر وأنها أصبحت أقل خطرًا منذ عام 2011.

ودعا الدكالي كبار السن والأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل واللذين يعانون من أمراض مزمنة إلى مزيد من اليقظة واتباع نظام صحي والتلقيح ضد الإنفلونزا.

وكان الدكالي أكد في اجتماع الحكومة أمس وفاة سيدتين بهذا الفيروس.