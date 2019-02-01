انت الان تتابع الأمن الفنزويلي يطوق منزل عائلة زعيم المعارضة جوايدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ندد خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، اليوم الخميس، بالترهيب الذي تمارسه قوات الأمن بحق عائلته، محملا الرئيس نيكولاس مادورو مسئولية ما يمكن أن يتعرض له. وقال في خطاب في كراكاس إن "القوات الخاصة موجودة في منزلي وتسأل عن مكان وجود فابيانا (زوجته). في هذه اللحظة بالذات، تعتقد الديكتاتورية أنها ستنجح في ترهيبنا". وأضاف أن طفلته البالغة عشرين شهرا موجودة في منزله، محملا قوات الأمن مسئولية "أي شيء يحصل لطفلتي"، وتابع: "سأتوجه من هنا إلى منزلي"،

ودعا الدبلوماسيين والنواب ومناصريه الحاضرين إلى مرافقته "لمعرفة ما تريده القوات الخاصة". وحذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، أمس الأربعاء، أن "من يحاولون تخريب الديمقراطية والاعتداء على جوايدو سيتحملون التبعات". وعن مقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ودعا الدبلوماسيين والنواب ومناصريه الحاضرين إلى مرافقته "لمعرفة ما تريده القوات الخاصة". وحذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، أمس الأربعاء، أن "من يحاولون تخريب الديمقراطية والاعتداء على جوايدو سيتحملون التبعات". وعن مقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «تويتر»، أمس الأربعاء: «مادورو يرغب في التفاوض مع المعارضة في فنزويلا، عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية وقطع عائدات النفط». وأضاف ترامب: «خوان جواديو مستهدف من المحكمة العليا الفنزويلية»، مجددا تحذيره للأمريكيين بعدم السفر إلى فنزويلا، حتى يتم إصدار تعليمات جديدة بهذا الشأن، وفقًا لما ذكرته «سبوتنيك». اقرأ أيضا: رئيس فنزويلا: طلبت من بوتين الدعم في الأمم المتحدة

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الفنزويلي يطوق منزل عائلة زعيم المعارضة جوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.