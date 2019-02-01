الان تتابع تركيا: اعتقال 14 ضابطاً من القوات الجوية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
أمر القضاء التركي باعتقال 14 ضابطاً من القوات الجوية، بينهم 11 طياراً، في مداهمة جديدة ضد أعضاء بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وأفادت قناة “سي إن إن ترك” اليوم الجمعة بأن بين المعتقلين 3 عقداء، ومقدمان.
وأصدرت نيابة أنقرة الأربعاء الماضي، أمرا لاعتقال 63 شخصاً، بينهم 48 طياراً لمروحيات عسكرية، متهمين بصلاتهم الانقلابية.
وبعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، أطلق القضاء التركي عملية تطهير طالت العديد من المؤسسات وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من أتباع غولن.
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