شكرا لقرائتكم مسؤول أممي لـ"العربية": كاميرت لم يستقل بل انتهى عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن رئيس فريق المراقبين إلى اليمن باتريك كاميرت لم يستقل، بل إن انتهاء مهمته في اليمن يعود إلى انتهاء فترة عمله المقررة مسبقاً ومدتها شهر واحد.

ورداً على سؤال لمراسل "العربية" في نيويورك، أضاف دوجاريك أن كاميرت سيرحل في الأيام الأولى من فبراير.

وقال دوجاريك: "رئيس فريق المراقبين باتريك كاميرت لم يستقل، إذ إن مدة الاتفاق معه شهر واحد، وهو يعلم أن المهمة الموكلة إليه مؤقتة، وقمنا بتمديد وقته من أجل تسليم زمام الأمور لمن بعده، لذا سيغادر كاميرت قريباً في الأيام الأولى من فبراير تزامناً مع قدوم بديله الدنماركي".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت رسمياً، الخميس، تعيين مايكل لوليسغارد رئيساً لبعثة المراقبين في الحديدة اليمنية بدلاً من باتريك كاميرت.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد اختار الاثنين الماضي الجنرال الدنماركي المتقاعد، مايكل لوليسغارد، ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، الذي عين قبل شهر واحد فقط، باتريك كاميرت.

وذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، توترت مع مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفثس، وميليشيات الحوثي.