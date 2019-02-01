شكرا لقرائتكم خبر عن صور..سعد الجمال ينهى خصومة بين عائلات الصف بحضور أحمد عمر هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى وعضو مجلس النواب عن دائرة الصف ، فى إنهاء خصومة ثأرية بالدائرة بين عائلة أبو أمين وعائلة أبو جاد ، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم ورموز وكبار العائلات من الصف وأطفيح ورجال الدين الاسلامى والمسيحى. وأشار الجمال فى تصريح له، إلى أن الجلسة العرفية انعقدت بمركز شباب قرية الوادى ، وانتهى إلى اتمام الصلح مقابل العفو دون دية ، وإنهاء الصراع بين الطرفين والتصافح ، لافتا إلى أن المشاركون فى الجلسة العرفية تحدثوا عن أهمية رأب الصراع والتسامح بين الطرفين لأن الدين الإسلامى والمسيحى يرفض مثل تلك الممارسات.

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