مصراوي - كتب - محمد غايات: نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تداول أدوية لعلاج فيروس "سي" فاسدة ومنتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي. وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم تداول أي أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً،...

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الحكومة ترد على أنباء تداول أدوية فيروس "سي" منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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