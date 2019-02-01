الرئيس عون استقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي ​نعمة الله الهاشم​ وأمين عام الرهبانية الأب ميشال أبو طقة.

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