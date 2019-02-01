جامعة الحكمة كرّمت قضاة من أسرتها برعاية المطران بولس مطر

كرّم رئيس ​جامعة الحكمة​ الخوري ​خليل شلفون​ أسرة الجامعة في عيد شفيعها القديس بولس في ذكرى إهتدائه، خلال احتفال أقامه برعاية رئيس أساقفة بيروت ولي الحكمة المطران بولس مطر في فندق ال"موفنبيك"، وشاركت فيه شخصيات روحية وسياسية وقضائية ونقابية وأكاديمية واجتماعية من أصدقاء الجامعة.

وكانت مناسبة لتكريم الأستاذين المحاضرين في الجامعة رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​عصام سليمان​ والقاضي خليل أبو رجيلي لتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والقاضية كاساندرا أبو غزاله إبنة الجامعة في مناسبة حلولها في المرتبة الأولى في ​معهد الدروس القضائية​.

الإحتفال إفتتح ، بصلاة شكر للمطران مطر تمنى فيها "السلام والوئام ل​لبنان​ ولدول المنطقة والإزدهار لجامعة الحكمة في دورها الوطني والآكاديمي".