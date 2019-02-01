مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال يتلف مخدرات مضبوطة لديه

أتلف ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​الشمال​ بتاريخ 31/1/2019 كمية من المخدرات المضبوطة لديه، وذلك في مكب ​طرابلس​ للنفايات، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، وبحضور: المحامي العام الإستئنافي في الشمال القاضي سرمد صيداوي، رئيس ​قسم المباحث الجنائية​ العامة وكالة العقيد الأمير خالد الأيوبي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال العقيد فواز محفوض، النقيب قاسم صفوان أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، رئيس قلم ​النيابة العامة التمييزية​ الأستاذ ريمون قزحيا، أمّا المخدّرات المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشكل التالي: * ​حشيشة​ كيف: حوالي /700/ كلغ. * كبتاغون: حوالي /6/ ملايين حبّة. * بذور حشيشة: /50/ كلغ. * أمفيتامين: /12/ كلغ. * ماغنيزييوم: /20/ كلغ. * ماريجوانا: حوالي /10/ كلغ. * أفيودرين: حوالي /15/ كلغ. * بودرة مجهولة النوع: حوالي /30/ كلغ. * كوكايين: /1.5/ كلغ. * هيرويين: حوالي /2/ كلغ. * حقن كيتامين: /220/ حقنة. * حبوب مخدّرة متنوعة: حوالي /25/ ألف حبّة.

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